Koronavirüs aşılarını inceleyen Avrupa İlaç Ajansı siber saldırıya uğradı

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Avrupa İlaç Ajansı

Pfizer/BioNTech ve Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşılarının koşullu pazarlama izni başvurusunu inceleyen Amsterdam'daki Avrupa İlaç Ajansı (EMA) siber saldırıya uğradı.

EMA tarafından yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili olarak Hollanda'daki kollu kuvvetleri ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kurum, soruşturmanın seyrini etkilememesi için, siber saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi. Bu nedenle saldırının arkasında kim ya da kimlerin olduğu ve verilerin çalınıp çalınmadığı henüz bilinmiyor.

Ajans, koronavirüse karşı geliştirilen aşıların Avrupa pazarına girip girmeyeceğine karar veriyor. Pfizer/BioNTech ve Moderna, Covid-19'a karşı geliştirdikleri aşıların Avrupa'da pazarlanabilmesi için geçen hafta EMA'ya koşullu izin başvurunda bulundu.

Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer - BioNTech'in başvurusunu en geç 29 Aralık'a, Moderna'nın koşullu izin başvurusunu da en geç 12 Ocak'a kadar sonuçlandıracak.

Ajans, Janssen ve Astra Zeneca aşıları ile ilgili değerlendirmeyi de sürdürüyor. Astra Zeneca'nın da kısa süre içinde test sonuçlarını Amsterdam'a iletmesi bekleniyor. Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde koronavirüse karşı aşı çalışmalarının başlayabilmesi için EMA'nın olumlu rapor vermesi gerekiyor.

Hollanda medyasına göre EMA'nın konuyu kamuoyuna açıklama gereği duyması, sonuçları olan ciddi bir saldırı olasılığını düşündürüyor.

EMA, Avrupa'da dağıtımı konusunda en geç 29 Aralık'a kadar nihai karar vermesi gereken Pfizer/BioNTech aşısı konusunda olumlu bir görüşe sahip.

EMA Genel Müdürü Emer Cooke, Almanya'da Türkiye kökenli bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin öncülüğünde Pfizer ile birlikte geliştirilen aşı konusunda giderek daha fazla ikna olduklarını söyledi.

Cooke, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamada, "2 ay önce sorsanız, şimdikine göre daha farklı düşünüyordum. Önümüze gelen test sonuçları nedeniyle giderek daha fazla ikna oluyoruz. İlk veriler güven verici görünüyor. Yaşlılar da dahil, ciddi bir yan etki tespit edilemedi" diye konuştu.

Pfizer/BioNTech aşısının, 30 bin denek üzerinde yapılan testleri sonucu yaklaşık yüzde 95 oranında etkili olduğu açıklanmıştı.

Cooke da, aşının test aşamasında tespit edilen yan etkisinin oldukça düşük olduğuna dikkati çekti.

EMA Genel Müdürü, Pfizer/BioNTech aşısının 29 Aralık'ta onaylanması durumunda, tüm üye ülkelerde tercüme ettirmek için 2 güne ihtiyaç duyacaklarını vurgulayarak, "Bu nedenle 31 Aralık'a kadar AB üyesi ülkelerde kullanıma sunulabilir" dedi.