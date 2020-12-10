İngiltere'de 32 erkek, 8 kız çocuğuna cinsel taciz suçlamasıyla yargılanacak

Polis, kız çocuklarının tacize uğradıkları dönemde 13 ila 16 yaşında olduklarını söylüyor.

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İngiltere'nin Batı Yorkshire bölgesinde, sekiz kız çocuğuna cinsel tacizde bulundukları iddia edilen 32 erkeğe, cinsel saldırı suçlaması yöneltildi.

Polis, tacize uğradıkları iddia edlien kız çocuklarının o dönem 13 ila 16 yaşında olduklarını açıkladı. Cinsel saldırıların Kirklees, Bradford ve Wakefield bölgelerinde gerçekleştiği iddia edildi.