İngiltere: Pandeminin yoksullaştırdığı hayatlar
İngiltere: Pandeminin yoksullaştırdığı hayatlar
İngiltere son 300 yılın en kötü ekonomik acil durumuyla karşı karşıya.
Hükümetin işten çıkarmaları ve iflasları önlemek için aktardığı hibe ve kredilere rağmen, gelecek yıl ortasında işsiz sayısının 2,6 milyona çıkması öngörülüyor.
İşsizliğin artması, gıda yardımlarına olan ihtiyacı da artırıyor.
BBC Türkçe, Londra'daki gıda bankalarından birine gitti, hem ihtiyaç sahipleri ile hem de yardım kuruluşu yetkilileri ile konuştu.
Haber-Video: Berza Şimşek
Grafik: Selim Büyükgüner
Seslendirme: Aylin Yazan