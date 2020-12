Moğollar, 53'üncü yılına yeni albümle girdi: 'Hak ettiklerimizin esirgenmesine razıyız biz, hak etmediğimiz bir şey vermesinler yeter'

Fotoğraf altı yazısı,

Ağustos 1970'de, Moğollar Paris'e gider. Paris'te, CBS firması ile üç yıllık bir anlaşma imzalar ve bir 45'lik "Behind the dark/Hitchin" yaparlar, ayrıca "Guild international du disque" isimli bir plak şirketine bir albüm yaparlar. Bu albüm "Danses et Rythmes de la Turquie-d'Hier d'Aujourd'hui"dır. 1971 yılında "Academie Charles Cros" büyük plak ödülünü alır. Bu ödülü Moğollar'dan bir yıl önce Jimi Hendrix, bir yıl sonra ise Pink Floyd'un almış olduğunu söylersek ödülün önemini daha iyi anlaşılır.