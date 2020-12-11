Covid: Çin'de kabin ekiplerine koronavirüsten korunmak için altlarına bez bağlamaları tavsiye edildi

Bu önlem charter uçuşlarda ve her 1 milyon kişiye düşen vaka sayısının 500'ün üzerinde olduğu yerlere yapılan uçuşlarda görev yapan kabin ekipleri için geçerli olacak.