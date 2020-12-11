Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, Türkiye-İran hattında iplerin gerilmesine neden oldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'de katıldığı askeri geçit töreni sırasında okuduğu bir şiire İran'dan tepki geldi.

Azerbaycan ve İran sınırındaki toprakların yeniden birleşmesini içeren şiir üzerine, İran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Büyükelçisi Derya Örs'ü çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Büyükelçi Örs'ün çağrıldığını, Türkiye'den "acilen açıklama beklendiğini" duyurdu.

Hatipzade, "Topraklar üzerinde hak iddia edilen, yayılmacı imparatorlukların çağının yıllar önce sona erdiğinin" Büyükelçi Örs'e bildirildiğini söyledi.

İran Dışişleri Sözcüsü, ülkenin toprak bütünlüğüne ve ulusal güvenliğine yönelik herhangi bir müdahaleye izin verilmeyeceğini de ekledi.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ kutlama törenine katılan Erdoğan'ın okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in de tepkisini çekmişti.

Zarif, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bakü'de hatalı olarak anlattığı şeyin, Aras'ın kuzeyindeki bölgelerin İran anavatanından zorla ayrılmasına atıfta bulunduğu bilgisi verilmemiş. O, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine karşı konuştuğunu fark etmedi mi acaba?" dedi.

Erdoğan, Bakü'deki konuşmasında Şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirinden bir bölüm okumuştu.

Dışişleri Bakanlığı: Mesnetsiz iddialar

Türkiye, İran'ın tepkisine yanıt olarak İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Büyükelçi Ferazmend'e, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in tweetine, sonrasında Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ün İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasına, "Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddiaların ortaya atılmasına" ve "böylece İran'da Türkiye'ye yönelik nefret kampanyasının açılmasına" tepki dile getirildi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü'de askeri törene katıldı.

AA'nın haberine göre, Ferazmend'e, söz konusu iddiaların toptan reddedildiği, İran tarafının Türkiye'yle ilgili herhangi bir konuda rahatsızlık duyması halinde bunu iletebileceği kanallar varken, "bizzat İran Dışişleri Bakanı Zarif tarafından Twitter yoluyla mesnetsiz şekilde Türkiye'nin hedef alınmasının kabul edilemeyeceği" bildirildi.