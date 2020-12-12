İran'da muhalif gazeteci Ruhullah Zam idam edildi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Siyasi sığınmacı olarak Fransa'da yaşayan Ruhullah Zam geçen yıl yakalanarak İran'a götürülmüştü.

İran'da hükümet karşıtı gösterileri kışkırtmak ve casuslukla suçlanan gazeteci Ruhullah Zam, Yüksek Mahkeme'nin cezayı onaması sonrası bugün asılarak idam edildi.

İnfazı İran Devlet Televizyonu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları geçen yıl Ekim ayında Fransa'da sürgünde yaşayan Zam'ın yakalanarak İran'a götürüldüğünü açıklamıştı. Zam'ın nasıl yakalandığı bilinmiyor.

Zam, Amadnews (Halkın Sesi) aslı muhalif internet sitesi ve Telegram hesabını yönetiyordu. Tahran, Amadnews'i 2017-2018 yıllarındaki hükümet karşıtı protestoları kışkırtmakla suçluyordu.

BBC Farsça'nın haberine göre Zam Haziran ayında görülen mahkemede İsrail ve Fransa lehine casusluk, ABD hükümeti ile iş birliği yapmak ve gizli belgelerin ele geçirilmesi suçlamalarıyla yargılanarak "yeryüzünde fesat çıkarmaktan" suçlu bulundu.

İnsan hakları örgütleri ise Zam'ın ifadelerinin zor kullanarak alındığını savunarak davaya tepki gösteriyordu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı da Zam hakkında verilen idam kararının İran'da ifade ve basın özgürlüğüne karşı çok büyük bir darbe olduğunu belirtti.

Zam'ın şifreli mesajlaşma uygulaması olan Telegram'daki hesabının yaklaşık bir buçuk milyon takipçisi vardı. Burada protestolar ve İranlı yetkililerle ilgili haberler paylaşılıyordu.

Platform İranlı yetkililer tarafından kapatılmış ancak sonra başka bir isimle yeniden açılmıştı.

Hükümet karşıtı protestolarda tutuklanmasının ardından İran'dan kaçmıştı

Ruhullah Zam, İran'da bilinen reformcu bir din adamı olan Muhammed Ali Zam'ın oğluydu.

Ruhullah Zam, İran'da 2009 yılında yapılan ve hileli olduğu iddiasıyla protestolara neden olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından gözaltına alınmış, daha sonra İran'dan kaçarak, önce Malezya, ardından da siyasi sığınmacı olarak Fransa'ya yerleşmişti.