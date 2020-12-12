Motorlu araç sürücüsü ve yolculara 'kışlık giysilerinizi çıkarın' uyarısı

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

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Hollanda'da sürücülere yol yardımında bulunan, Kara Yolları ve Turizm Örgütü (ANWB) ile Belçika'daki muadili VAB, motorlu taşıt sürücüleri ile yolcuları, aracın içine girdikten sonra kışlık palto ve kaban gibi kalın giysileri çıkarmaları konusunda uyardı.

Çünkü yapılan araştırmalar, kalın giysiler nedeniyle vücuda tam oturmayan emniyet kemerinin, ciddi fiziksel yaralanmalara yol açtığını ortaya koydu.

Almanya'da, sürücülere acil durum hizmeti sağlayan 15 milyon üyeli yardım organizasyonu ADAC, kışlık kalın giysiler üzerine takılan emniyet kemerinin yarattığı tehlike konusunda bir araştırma yaptı.

Araştırma kapsamında, saatte 16 kilometre hızla giderken, ani fren yapmanın yarattığı sonuçlar incelendi.

ANWB yetkilisi Markus van Tol, Telegraaf gazetesine, bunun şehiriçi trafikteki bir arkadan çarpmaya eşdeğer olduğunu söyledi.

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Ani çarpma ve ferenleme nedeniyle kışlık giysiler giydirilmiş bir manken sürücüde, vücuda tam oturmayan emniyet kemeri, mide bölgesinde derinlemesine kesiklere yol açtı.

'Ciddi yaralanmalara yol açıyor'

Vücuda tam oturmayan emniyet kemerinin, ani fren ya da çarpma sırasında bağırsaklar, karaciğer veya dalak gibi yumuşak organlarda ciddi yaralanmalara ve iç kanamaya yol açtığı da saptandı.

Bu nedenle yol danışma ve yardım kuruluşları, sürücü ve yolcuların, araç içine girince kışlık kaban ve palto gibi kalın giysileri çıkarmadan, emniyet kemeri takmamalarını istiyor.

Trafik güvenliği konusunda çalışan kuruluşlar, kışlık giysilerini çıkarmak istemeyen kişileri, en azından emniyet kemerin bu giysilerin altına takmaları konusunda uyarıyor.

VAB Sözcüsü Joni Junes'e göre de, kalın kaban ya da palto gibi kıyafetler, tehlikeli durumlarda haraket kabiliyetini de kısıtlıyor. Araştırmalara göre, kaza anında üzerinde kalın giysi olmayan kişiler, araç içinden daha kolay çıkarılıyor.