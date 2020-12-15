Nijerya'da 300'den fazla öğrencinin kaçırıldığı saldırıyı Boko Haram üstlendi

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Saldırının ardından okulda güvenlik önlemleri artırıldı.

Nijerya'da, ülkenin kuzeybatısındaki Katsina eyaletinde 300'den fazla çocuğun kaçırıldığı saldırıyı, radikal İslamcı Boko Haram örgütü üstlendi.

Saldırıda bazı öğrenciler kaçmayı başarırken, 300'den fazla çocuktan haber alınamıyor.

Yetkililer daha önce saldırıdan "haydutları" sorumlu tutmuştu.

Boko Haram, son 10 yılda okullardan çocuk kaçırmasıyla biliniyor. Ancak örgüt, 2014'teki Chibok saldırısı da dahil bu eylemleri, ülkenin kuzeydoğusunda yapıyordu.

Öngütün lideri Abubakar Shekau yayımladığı ses mesajında "Katsina'da olanların sorumlusu biziz" derken, örgütün batı tipi eğitime karşı olduğunu vurguladı.

Bu yıl, Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen saldırılarda yüzlerce kişi ölmüş ve yetkililer suç örgütlerini suçlamıştı.

2009'dan bu yana, çoğunlukla Kuzeydoğu Nijerya'da faaliyet gösteren Boko Haram'ın saldırıları yüzünden şu ana dek onbinlerce kişi öldü, milyonlarca kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kendisi de saldırının düzenlendiği Katsina eyaletinden olan Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari, militanlara karşı güvenlik operasyonlarını yönetememekle eleştiriyor.

Bazıları da, çiftliğini ziyaret ederkenki bir videosu internette paylaşılan Buhari'yi kurbanlar ve yakınlarına empati göstermemekle suçluyor.

Fotoğraf altı yazısı, Boko Haram, Batı tipi eğitime karşı oldukları için okulun hedef alındığını söyledi.

Saldırının düzenlendiği ortaokulun yakınında yaşayanlar BBC'ye yaptıkları açıklamada, geçen Cuma günü 23:00'te saldırı olduğunu ve bir saatten fazla sürdüğünü söylemişti.

Okuldaki güvenlik personelinin, polis takviyesi gelmeden önce saldırganların bir kısmını püskürtmeyi başardığı belirtilmişti.