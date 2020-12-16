Peru: Polis, Noel Baba ve elf kılığında uyuşturucu baskını düzenledi

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Peru: Polis, Noel Baba ve elf kılığında uyuşturucu baskını düzenledi

Peru'da bir uyuşturucu timi, Noel Baba ve elf kılığında bir eve baskın düzenledi. Baskında uyuşturucu satıcısı olduğundan şüphelenilen bir kişi gözaltına alındı.

Bir polis sözcüsü, söz konusu kişinin evinin dışında, bir okulun yakınında uyuşturucu satmakla suçlandığını söyledi.

Kıyafetlerinin altına çelik yelek giyen polis memurları, eve polis aracı olduğu belli olmayan bir minibüsle gitti ve burada içinde uyuşturucu, silah ve kar maskeleri olan bir çanta buldu.

Ülkede polisler bir süredir baskınları kılık değiştirmiş şekilde yapıyor ve bu yöntemin etkili olduğunu söylüyor.