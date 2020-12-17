UNICEF, 74 yıllık tarihinde ilk kez İngiltere'deki yoksul çocuklara gıda yardımı yapacak

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, 74 yıllık tarihinde ilk kez İngiltere'de yoksul çocuklara gıda yardımı yapacak. Muhalefet, UNICEF'in devreye girmesinin, dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan İngiltere için "utanç verici" olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgınını İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çocukları etkileyen en ağır kriz olarak tanımlayan UNICEF, Londra sınırları içinde bir belediye olan Southwark'taki çocuklara yiyecek dağıtılmak üzere 25 bin sterlin (yaklaşık 34 bin dolar) yardımda bulunacak.

UNICEF gıda yardımını, "Scbool Food Matters" (Okul Yemekleri Önemlidir) adlı sivil toplum kuruluşu aracılığıyla yapacak. Bu kuruluş Noel ve yarıyıl tatilinde, 25 okulun yoksul öğrencilerine kahvaltılık malzeme dağıtacak.

UNICEF'in yardımına ek olarak bir gıda dağıtım şirketi de bölgede 1,200 ton sebze ve meyve dağıtacak.

Ülkede 2,4 milyon çocuk gıda güvensizliği içinde

Mayıs'ta Food Foundation (Gıda Vakfı) adlı yardım kuruluşu adına yapılan bir araştırma, dünyanın altıncı en büyük ekonomisi olan 66 milyon nüfuslu ülkede 2,4 milyon çocuğun gıda güvensizliği yaşadığını ortaya koymuştu. Bu tarihten sonra 900 bin çocuğun daha ücretsiz okul yemeğine başvurduğu belirtiliyor.

School Food Matters'ın kurucusu Stephanie Slater, "UNICEF'e zamanlaması çok iyi bu yardım için müteşekkiriz. Yazın evlere kahvaltı paketleri dağıtma programımız, birçok ailenin gerçekten zor durumda olduğunu gösterdi. Noel ve yarı yıl tatillerinde okul yemeği olmadığı için bu ailelerin birçoğu çocuklarını doyurmak için aşevlerine gitmek zorunda" dedi.

Slater "Ancak açlık uçurumunu sadece sivil toplumun çabalarıyla kapatamayız" diye konuştu.

'Dünyanın en zengin ülkelerinden biriyiz, bu noktaya gelmemeliydik'

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Başkan Yardımcısı Angela Rayner, "Ülkemizin aç çocuklarını doyurmak için UNICEF'in devreye girmesi (Başbakan) Boris Johnson ve (Maliye Bakanı) Rishi Sunak için utanç vericidir" dedi.

Rayner şöyle devam etti:

"Dünyanın en zengin ülkelerinden biriyiz. Çocuklarımızın savaş bölgelerinde hizmet veren ve doğal felaketlerde devreye giren insani yardım kuruluşlarının eline bakmamalı.