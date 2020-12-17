Libya'da Hafter güçlerinin 108 gündür esir tuttuğu 18 İtalyan balıkçı serbest

Övgü Pınar

Roma

Kaynak, AFP

Libya'da General Halife Hafter yanlısı güçler tarafından esaret altında tutulan 18 İtalyan balıkçı 108 gün sonra serbest bırakıldı.

İtalya'nın Sicilya adasından iki balıkçı teknesi 1 Eylül'de Akdeniz'de Hafter güçleri tarafından durdurulmuş ve 18 balıkçı Bingazi kentinde bir hapishaneye götürülmüştü.

Hafter güçleri balıkçıların Libya karasularına girdiğini öne sürüyor; İtalya tarafı ise bu iddiayı reddediyordu.

Sekizi İtalyan, altısı Tunuslu, ikisi Endonezyalı ve ikisi Senegal asıllı olan balıkçıların serbest bırakılması için Eylül ayından bu yana müzakereler sürüyordu. Hafter güçlerinin, balıkçıların serbest bırakılması karşılığında İtalya'da insan kaçakçılığından hapse mahkum edilen 4 Libya vatandaşının salıverilmesini talep ettiği iddia ediliyordu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio bugün Bingazi'ye giderek 18 balıkçıyı teslim aldı. Dışişleri Bakanı Di Maio serbest bırakılan balıkçıların fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, "Balıkçılarımız serbest. Birkaç saat sonra aileleri ve sevdiklerine yeniden sarılabilecekler" dedi.

Di Maio, balıkçıların serbest bırakılması için yaptıkları çalışmalardan ötürü İtalyan dış istihbarat teşkilatı (Aise) ve diplomatik yetkililere teşekkür etti. Dışişleri Bakanı ayrıca, Başbakan Conte ile birlikte bugün Bingazi'de Hafter ile görüştüklerini de belirtti ve "Hükümetimiz Libya'da istikrar sürecini güçlü biçimde desteklemeyi sürdürüyor. Hafter'le görüşmemizde de bunu yineledik" diye yazdı.

Muhalefetten "Türkiye 5 günde kurtardı" eleştirisi

Balıkçıların Libya'da aylardır esaret altında tutulması İtalyan hükümetine ülke içinde tepkilere neden oluyordu. Muhalefet liderleri, Türkiye'nin bu ay başında Hafter güçleri tarafından alıkoyulan kargo gemisi Mabrooka'yı 5 gün içinde geri aldığını, İtalyan hükümetininse aylardır sonuç alamadığını vurguluyordu.

Balıkçıların serbest bırakılmasının ardından da muhalefetten benzer yorumlar geldi.

Aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisi lideri Giorgia Meloni bugün yaptığı açıklamada, "İnsani açıdan mutlu bir gün. Elbette memnunum fakat bunu bir zafer olarak görmüyorum" dedi. Meloni, "18 masum balıkçıyı kurtarmak 108 gün sürdü, bu çok uzun bir süre. Uluslararası alanda, 'önüne gelen bizim tepemize çıkabilir' şeklinde bir mesaj vermiş olduk. Türkiye'nin aynı şeyi 5 günde hallettiğini gördük. Belli ki başkaları, İtalyan hükümetinden daha ikna edici argümanlara sahip" diye konuştu.