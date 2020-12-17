Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un koronavirüs testi pozitif çıktı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Macron, bazı Covid-19 belirtileri göstermesi üzerine test yaptırdı.

Macron'un yedi gün boyunca kendini izole edeceği ve evden çalışmaya devam edeceği duyuruldu.

Fransa'da günlük koronavirüs vakaları Kasım'da zirveye ulaştıktan sonra alınan önlemler sonucu düşüşe geçmişti.

Ülkedeki günlük vaka sayısı 10-15 bin arasında seyrediyor.

Günlük ölümler ise son olarak 16 Aralık'ta 289 olarak açıklanmıştı.

Son dönemde kimlerle görüştü?

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Macron 14 Aralık'ta OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ile el sıkışmıştı.

Macron geçen hafta Perşembe ve Cuma günleri AB liderler zirvesindeydi. Orada AB üyesi ülkelerin liderleri ve AB'nin üst düzey temsilcileriyle aynı mekanda bulunmuştu.

Macron dün Bakanlar Kurulu ile görüşmüş, Portekiz Başbakanı Antonio Costa ile öğlen yemeği yemişti.

Önceki gün ise Savunma ve Ulusal Güvenlik Koneyi üyeleri ile buluştuktan sonra Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Peter Maurer ile bir araya gelmiş, sonrasında Parlamento'da grubu olan partilerin grup başkanları ve Parlamento Başkanı Richard Ferrand ile öğlen yemeği yemiş, son olarak da Başbakan Jean Castex ile buluşmuştu.