Wuhan: Covid-19’un çıkış yerinde halk gece hayatını yeniden keşfediyor
Wuhan: Covid-19’un çıkış yerinde halk gece hayatını yeniden keşfediyor
Covid-19 pandemisinin çıkış merkezi olarak bilinen Çin'in Wuhan kentinde, virüs ilk görüldükten yaklaşık bir yıl sonra hayat normale döndü.
Sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte sokaklar, restoranlar ve gece kulüpleri doldu.
Wuhan sakinleri, salgın öncesi olmadığı kadar sokaklarda yoğunluk yaşandığını söylüyor.
Reuters haber ajansı, salgın sonrası Wuhan'ın renkli gece hayatını görüntüledi.