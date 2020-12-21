Muhalif Rus siyasetçi Navalni bir ajanı kandırarak 'suikast girişiminin detaylarını öğrendi'

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Navalni haftalarca yoğun bakımda kaldıktan sonra iyileşme sürecine devam ediyor

Muhalif Rus siyasetçi Aleksey Navalni, üst düzey bir devlet görevlisi numarası yaparak bir Rus ajanını aradığı telefon görüşmesinde suikast girişimine dair detayları öğrendiğini açıkladı.

Navalni görüşmeyi YouTube kanalında yayınlarken araştırmacı gazetecilik sitesi Bellingcat de kayıt sırasında Navalni'nin yanında olduklarını ve kayıtların gerçek olduğunu duyurdu.

Navalni Ağustos ayında bir Rusya'da bir uçaktayken bayılmış, ölümden döndükten sonra Almanya'da tedavi olmaya başlamıştı.

Bellingcat'e göre Navalni'nin bir telefon numarası yönlendirme uygulaması kullanarak, Federal Güvenlik Servisi (FSB) merkezinden arıyormuş gibi gösterip kandırdığı FSB ajanı Konstantin Kudryavtsev, Noviçok zehrini Navalni'nin iç çamaşırlarına koyduklarını söyledi.

Kudryavtsev suikast girişiminin başarısız olmasında uçak pilotunun zehirlenmeyi öğrenince uçağı derhal indirmesi ve indikleri Omsk kentindeki ilkyardım ekibinin müdahalesinin etkili olduğunu anlattı.

Kudryavtsev olayın ardından Navalni'nin kıyafetlerini alıp kanıtları yok etmek için Omsk'a gönderildiğini söyledi.