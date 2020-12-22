Tayland'da motorsiklet çarpan yavru fil kalp masajı ile yaşama döndü

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Tayland'da motorsiklet çarpan yavru fil kalp masajı ile yaşama döndü

Taylan'da otoyolda motorsikletin çarptığı yavru fil, sağlık görevlisinin kalp masajı ile hayata döndürüldü. Reuters haber ajansına konuşan Mana Srivate isimli sağlık görevlisi, daha önce hiç böyle bir yaşam destek müdahalesi yapmadığını söyledi.

Sosyal medyada viral olan videoda, Srivate'nin yan yatırılan file iki eli ile kalp masajı yaptığı görülüyor.

Reuters'te yer alan habere göre, fil yaklaşık 10 dakika sonra bilincini geri kazandı.

Chanthaburi kenti yakınlarında yaşanan olayda motorsiklet sürücüsü de kazayı ciddi bir yaralanma olmadan atlattı.

Pazar günü yaşanan olayda bilinci geri dönen yavru fil, daha sonra ileri tetkikler için veterinere götürüldü.

Sonraki saatlerde de annesi ile yeniden buluşabilmesi için olay yerine geri getirildi.

Paramedik Mana Srivate'nin aktardığına göre, yavru filin bağırmaları sonrası ailesi onu bulmak için geri döndü.