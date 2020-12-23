ABD Başkanı Trump hüküm giyen eski danışmanı Papadopoulos'u affetti

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı George Papadopoulos, Rusya'nın başkanlık seçim sürecine müdahale ettiğine yönelik açılan soruşturma kapsamında hapis cezasına çarptırılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın 2016 başkanlık seçim sürecine müdahalesine yönelik açılan soruşturmada suçunu kabul eden eski danışmanı George Papadopoulos'u affetti.

Rusya soruşturmasında tutuklanan ilk eski Trump danışmanı olan Papadopoulos, Twitter'da yaptığı paylaşımda Trump'a teşekkür etti ve ekledi: "Bu benim ve ailem için dünyalara bedel!"

Trump, Rusya'nın en zengin kişilerinden German Khan'ın damadı olan ve eski danışmanı Rick Gates ile iletişimi konusunda soruşturmacılara yalan söylediği gerekçesiyle 30 gün hapis cezası alan Hollandalı avukat Alex van der Zwaan'ı da af listesine dahil etti.

Beyaz Saray tarafından açıklanan aflarda Trump, toplamda 15 kişiyi affetti.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Hollandalı avukat Alex van der Zwaan

Soruşturmada hüküm giyen ilk iki kişiydi

Trump'ın eski danışmanı Papadopoulos, Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçim sürecine müdahale ettiğine yönelik açılan soruşturma kapsamında 14 gün hapis, 200 saat toplum hizmeti ve 9 bin 500 dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Ekim 2018'de suçunu kabul eden 33 yaşındaki Papadopoulos, Rus hükümeti ile bağlantılı bazı aracı kişilerle yaptığı görüşmelerin zamanlaması konusunda Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) yalan söylemekle suçlanıyordu.

Papadopoulos, Özel Savcı Robert Mueller'in açtığı soruşturma kapsamında suçunu kabul edip anlaşma yoluna giden ilk kişi olmuştu.

Ayrıca Papadopoulos, Trump'ın eski kampanya müdürü Paul Manafort ile birlikte çalışan ve aynı soruşturmada hapis cezası alan avukat Alex van der Zwaan'ın ardından hüküm giyen ikinci kişiydi.

Mueller, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerini Trump lehine etkilemek amacıyla kampanya sürecine müdahale ettiği yönündeki iddialarla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütmüştü.

Trump ise bu iddiaları reddetmiş ve soruşturmayı "cadı avı" olarak nitelendirmişti.

'Aflar, Mueller'in yanlışını düzeltmeye yardımcı oluyor'

Beyaz Saray tarafından aflara ilişkin yapılan açıklamada ise "Kararları, Mueller ve ekibinin bunca insana yaptığı yanlışı düzeltmeye yardımcı oluyor" denildi.

Trump, geçtiğimiz ay Rusya soruşturması sırasında FBI'a yalan söylediği için iki kez suçunu kabul eden eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'i de affetmişti.

Flynn'e uygulanan af, Demokratlar tarafından kınanmıştı.

Demokrat Parti'de bu hamleyi kınayanların başında ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komistesi Başkanı Jerrold Nadler yer almıştı. Nadler, "Bu af hak edilmemiştir, prensipsizdir ve Trump'ın gittikçe kötüleşen mirasına eklenen bir diğer lekedir" ifadelerini kullanmıştı.

Eski Cumhuriyetçiler de affedildi

New York'un Cumhuriyetçi Meclis Üyesi Chris Collins ve iki eski Cumhuriyetçi daha af listesinde yer aldı. 70 yaşındaki Collins, güçlü bir Trump taraftarı olarak tanınıyordu.

Trump, kampanya fonlarını kişisel çıkarı için kullanmakla suçlanan Cumhuriyetçi Meclis Üyesi Duncan Hunter hakkında da tam af kararı verdi. Hunter'a yöneltilen suçlama, beş yıla kadar hapis cezasını öngörüyordu.

Başkan Trump, 2018 yılında yardım fonlarını kötüye kullanmaktan mahkum olan 64 yaşındaki Teksaslı eski Cumhuriyetçi Meclis Üyesi Steve Stockman'ın kalan hapis cezasını hafifletti.

Beyaz Saray, Stockman'ın 10 yıllık hapis cezasının 2 yılını cezaevinde geçirdiğini ve kalan cezasını denetimli serbestlik olarak geçireceğini duyurdu. Stockman, 1 milyon dolardan fazla da bir tazminat ödemekle yükümlü olacak.

Trump ayrıca, Irak'ta işlenen suçlara karışan iki eski kongre üyesi ve dört güvenlik görevlisini de affetti.

Önümüzdeki ay görevinden ayrılacak Trump'ın daha fazla af çıkarması bekleniyor.

ABD başkanları geleneksel olarak görev sürelerinin tamamlanmasına az bir süre kala bazı kişileri affedebiliyor.