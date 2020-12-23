Koronavirüs mutasyonu: Fransa, İngiltere'ye kapılarını açma kararı aldı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Pazar günü Fransa'nın sınır kapılarını kapatmasıyla birlikte yaklaşık 3000 tır yolda kalmıştı.

Fransa, koronavirüsün mutasyon geçirmiş yeni bir türünün ortaya çıktığı İngiltere'ye belli koşullarla sınırlarını yeniden açma kararı aldı.

Pazar gecesi başlayan ve ülkede gıda sıkıntısı yaşanabileceği endişesine neden olan yasağın kalkmasıyla bu sabahtan itibaren tren, uçak ve feribot seferlerinin yeniden başlayacağı açıklandı.

İki ülke arasında varılan anlaşma uyarınca Fransa, İngiltere'deki Fransız vatandaşları, Fransa'da oturma izni olan İngiliz vatandaşları ve kamyonlara sınırlarını açtı.

Seyahatler için son 72 saat içinde koronavirüs testi yaptırmış olma zorunluluğu getirildi.

Fransa'nın Calais limanına geçmek için Dover'da bekleyen kamyon sürücülerinin testlerini hızlandırmak amacıyla İngiliz askerleri, İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi NHS çalışanlarına destek veriyor.

Virüsün yeni varyantını tespit edebilen testlerin 30 dakika içinde sonuç verdiği belirtiliyor.

İngiltere'ye gelecek olan kamyon sürücülerine ise Fransa'da test yapılacağı açıklandı.

Dover'la Calais arasında Noel öncesi gibi yoğun dönemlerde günde 10 bin kamyon geçişi olduğu ifade ediliyor. Bu hat, İngiltere'ye gıda tedariki açısından yaşamsal önemde.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Tır sürücülerinin sınırı geçmeden önce koronavirüs testlerinin negatif olduğunu kanıtlamaları gerekiyor.

Hollanda da kaldırdı

Bu arada Hollanda da koronavirüs testi yaptırmaları koşuluyla İngiltere'den gelen yolculara izin vereceğini duyurdu.

Avrupa Komisyonu diğer ülkelere de İngiltere'ye kapılarını açması çağrısında bulunmuştu. Komisyon, zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınılmasını istemişti.

Hollanda, İngiltere'den gelenlerin PCR testi yaptırmasını istiyor. Bu testlerin sonuçları 24 saatte çıktığı için Noel tatili (25 Aralık) öncesinde ülkelerine gitmek isteyenlerin sorun yaşayabileceğine dikkat çekiliyor.

Yüzde 70 daha hızlı yayıldığı açıklanan koronavirüs türünün ortaya çıkmasından sonra aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 50'den fazla ülke İngiltere'den gelişleri yasaklamıştı.