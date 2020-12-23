Trump, Türkiye’ye yaptırımı da öngören 2021 Savunma Bütçesi tasarısını veto etti

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ABD Başkanı Donald Trump, 740 milyar dolarlık savunma bütçesi yasa tasarısını veto etti. Tasarı, Rusya'dan satın aldığı S-400 savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırımları da öngörüyordu.

Ulusal Savunma Yetki Yasası ya da kısaca NDAA olarak bilinen tasarı, Cumhuriyetçi ve Demokrat partinin de güçlü desteğiyle Kongre'den geçmişti.

Trump, Afganistan ve Avrupa'dan askerlerin çekilmesini sınırladığı ve Amerikan iç savaşında kölelikten yana Konfedere eyaletlerden bazı generallerin isimlerinin askeri üslerden kaldırılmasını önerdiği için tasarıya karşı çıktı.

Trump, tasarıyı veto etme gerekçesi olarak, "kritik önemde ulusal güvenlik tedbirlerini içermemesi, savaş muhariplerimiz ve ordumuzun tarihine saygı göstermeyen düzenlemeleri içermesi ve yönetiminin, ulusal güvenlik ve dış politika adımlarında Amerika'yı ön plana alma çabalarına ters düşmesini" gösterdi.

Ayrıca tasarıyı, sosyal medya şirketlerini, platformlarında yapılan paylaşımlardan sorumlu tutacak bir madde içermediği için eleştiriyordu.

Trump, Temsilciler Meclisi'ne gönderdiği mesajda, tasarı için "Bu, Çin ve Rusya'ya bir hediye" ifadesini kullandı.

Tasarı, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle ABD Başkanı Trump'tan Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında yer alan, 12 yaptırımdan en az 5'ini 30 gün içinde Türkiye'ye karşı uygulaması talebini de içeriyor.

Trump'ın vetosuyla birlikte ABD'de her yıl Kongre'den geçen tasarının 60 yıldır ilk kez yasalaşmaması ihtimaline dikkat çekiliyor.

Yasa yeniden Kongre'ye gittiğinde üçte iki çoğunlukla geçmesi halinde bu defa Trump'ın veto hakkı bulunmuyor.