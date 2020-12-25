İspanyol avcılardan Portekiz'de 'hayvan katliamı': 540 yabani hayvan iki günde öldürüldü

Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hayvanları ayırt etmeden yapılan bu kıyımın, biyoçeşitlilik ve ekosisteme katkısı olabilecek bir pratik olan avcılıkla ilgisi yoktur" ifadeleri yer aldı.