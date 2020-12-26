Sevgilisini öldürdükten sonra parçalara ayıran Rus tarihçiye 12 yıl hapis

Anastasia Yeşçenko, çok parlak bir öğrenci olarak anlatılıyordu

Rusya'da aynı zamanda öğrencisi de olan sevgilisini, vücut bütünlüğünü bozarak öldüren tarihçi Oleg Sokolov'a 12 yıl hapis cezası verildi.

Sokolov, 2019 Kasım ayında, aşırı alkollü bir şekilde, içinde vücut parçaları olan bir çanta ile nehre düşmüştü.

63 yaşındaki Sokolov'un dairesinde de vücut bütünlüğü bozulmuş bir kadın cesedi bulunmuştu.

24 yaşındaki Anastasia Yeşçenko'ya ait olduğu anlaşılan cesedin, kafası da vücudundan ayrılmıştı.

Sokolov mahkemedeki ifadesinde, Yeşçenko'ya dört el ateş ettiğini, daha sonra testere ve mutfak bıçağı ile de parçalara ayırdığını itiraf etmişti.