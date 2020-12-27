Pompeii'de 2 bin yıllık fast-food dükkanı gün yüzüne çıkarıldı
Pompeii'de 2 bin yıllık fast-food dükkanı gün yüzüne çıkarıldı
İtalya'daki Pompeii kentinde, arkeologlar iyi korunmuş bir sıcak yiyecek ve içecek dükkanını gün yüzüne çıkardı.
Bu, dönemin sokak yemeği kültürünü anlamak açısından önemli.
Latince ismiyle termopolium olarak bilinen fast-food dükkanı, arkeoloji parkının Regio V bölgesinde yer alıyor.
Pompeii, MS.79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu kentte yaşayan 2 bini aşkın kişiyle beraber lavlar altında kaldı.