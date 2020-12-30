Covid-19: ABD'de ilk mutasyona uğramış koronavirüs vakası Colorado'da tespit edildi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Denver, Colorad'daki sağlık yetkilileri, enfekte olan kişinin temaslılarını tespit etmeye çalışıyor.

ABD'de, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu ilk kez Colorado eyaletindeki bir vakada görüldü.

Çok daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutasyona yakalananın 20'li yaşlardaki bir erkek olduğu, herhangi bir seyahat geçmişi bulunmadığı ve şu anda izolasyonda tutulduğu kaydedildi.

Eyalete bağlı sağlık yetkilileri, vakanın temaslarını ve yeni koronavirüs mutasyonuna yakalanmış olma potansiyeli taşıyanların tespit edilmeye çalışıldığını bilidirdi.

ABD'deki ilk mutasyona uğramış koronavirüs vakası, ülkenin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın Trump yönetimini aşı dağıtımı yüzünden eleştirmesinin ardından açıklandı.

Biden aşılama programının takvimin gerisinde kaldığını belirtti.

ABD'de 19 milyondan fazla teyitli vaka görüldü ve 337 binden fazla kişi öldü.

Uzmanlar mutasyona uğramış virüsün daha öncekilere göre çok daha bulaşıcı oluğunu, ancak bunun yakalananlar için daha büyük bir tehlike olduğu anlamına gelmediğini söylüyor.

ABD'li sağlık yetkilileri geçen hafta yaptıkları açıklamada, virüsün ülkede çoktan dolaşımda olduğuna inandıklarını belirtmişti.

Colorado Valisi Jared Polis, tespit edilen vakanın izolasyona alındığını bildirdi.

Vakanın temaslılarında ise şu ana dek herhangi bir enfeksiyona rastlanmadığı kaydedildi.

Mutasyona uğramış virüs, haftasonunda da Kanada'da iki kişide görülmüştü.

ABD'de şu anda Moderna ve Pfizer'ın geliştirdiği iki aşı dağıtılıyor ve yapılıyor.

Hükümet, Aralık ayı sonuna dek 20 milyon ABD'liyi aşılamayı amaçlıyordu. Ancak resmi verilere göre şu ana dek sadece 2,1 milyon kişi aşılandı.

Seçilmiş Başkan Biden, aşılama programının "bir ulus olarak karşılaştıkları en büyük operasyonel zorluk" olduğunu belirtti.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Seçilmiş Başkan ABD halkının çoğunu aşılamanın aylar alacağını söyledi.

Biden "Trump yönetiminin aşı dağıtım programı, tavkimin çok gerisinde. Bizi doğru yola sokmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Biden'ın eleştirisine Twitter'dan yanıt veren Başkan Donald Trump ise "federal hükümet tarafından teslim edidikten sonra, aşıları dağıtma sorumluluğunun eyaletlere ait olduğunu" söyledi.

Trump "Süreci çabuklaştırmak için para koymak da dahil sadece aşıyı geliştirmekle kalmadık, eyaletlere de gönderdik" dedi.

Biden 20 Ocak'taki yemin töreninden sonra başlayacak görev süresindeki ilk 100 gününde 100 milyon ABD'liyi aşılamayı vaat etmişti.

Biden bu hedefe ulaşmak için şu andaki hızın beş ya da altı katına çıkılması gerektiğini belirtti.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Moderna aşısından oldu.

Biden "Bu iyileştirmeyle bile, ABD nüfusunun çoğunluğunu aşılamak aylar sürecek" dedi.

Biden, Kore Savaşı yıllarından kalma bir yasayı kullanarak, özel şirketleri hükümet için aşı üretimini artırmaya zorlayabileceğini de belirtti.