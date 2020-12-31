Wuhan'daki salgın krizini görüntüleyen Çinli vatandaş gazetecisi 4 yıl hapis cezası aldı

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı

Wuhan'daki salgın krizini görüntüleyen Çinli vatandaş gazetecisi 4 yıl hapis cezası aldı

Çin'de geçen yıl Aralık ayı sonlarında başlayan koronavirüs salgınında Wuhan kenti uzun bir süre tam karantina altında tutuldu. Bu aylarda hastanelerde yaşanan durum ise dünyaya çok sınırlı olarak yansıdı.

Çinli bir vatandaş gazetecisi olan Zhang Zhan, kent henüz dışarıya kapatılmamışken kente girdi ve yaşanan krizi görüntüledi.

37 yaşındaki Zhan, Mayıs ayında tutuklandı ve hapse atıldı. Haziran ayından bu yana açlık grevinde olan Zhan, bu hafta başında çıkarıldığı mahkeme tarafından 4 yıl hapisle cezalandırıldı.

BBC, Zhan'in tutuklanmadan önce verdiği son röportajı elde etti. Zhan o röportajda yaşadıklarını anlatırken, "isyankar bir ruhu olduğunu" söylüyor.