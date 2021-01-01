İngiltere hastanelerinde ‘koronavirüs tsunamisi’

BBC radyosuna konuşan Montgomery durumu bir tsunamiye benzetiyor ve ekliyor:

"Kuralları dinlemeyenler, maske takmayanlar, böyle davrananlar ölümlerden sorumludur. Virüsü yayıyorlar ve diğer insanlar ölüyor. Onlar ise diğerlerini öldürdüklerini bile bilmiyor.