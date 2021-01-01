İngiltere hastanelerinde ‘koronavirüs tsunamisi’
İngiltere hastanelerinde ‘koronavirüs tsunamisi’
İngiltere'deki Ulusal Sağlık Sistemi'nde yoğun bakım profesörü olarak çalışan Hugh Montgomery, son haftalarda hastanelerin koronavirüs vakalarıyla başa çıkmakta zorlandığını söylüyor.
BBC radyosuna konuşan Montgomery durumu bir tsunamiye benzetiyor ve ekliyor:
"Kuralları dinlemeyenler, maske takmayanlar, böyle davrananlar ölümlerden sorumludur. Virüsü yayıyorlar ve diğer insanlar ölüyor. Onlar ise diğerlerini öldürdüklerini bile bilmiyor.
"Ailelerin topluca hastaneye kaldırıldığını görüyoruz. Ebeveynler sırayla ölüyor. Veya çocuk ve bir ebeveyn ölüyor.
"Ailelerin yok oluşuna tanık oluyorum ve bunun artık sonlanması lazım."