Afganistan'da gazeteci cinayetleri: Bismillah Aymak öldürülen dördüncü gazeteci oldu

Kaynak, Reporters without Borders Fotoğraf altı yazısı, Bismillah Aymak

Afganistan'da son iki ay içinde gerçekleşen dördüncü benzer cinayette, Gor eyaletinde çalışan Bismillah Aymak isimli gazeteci öldürüldü.

Ülkedeki Bağımsız İnsanlar Hakları Komisyonu, gazetecilerin hedef alındığını, bunun da medyada oto sansüre yol açtığını savundu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, yerel bir radyo kanalının yayın sorumlusu olan Bismillah Aymak'ın bir ay kadar önce de bir suikast girişimi atlattığını duyurdu.

Cinayetlerin büyük bölümü ile ilgili sorumluluk alan bir grup olmadı. Ancak Afgan hükümeti, suikastlerle ilgili Taliban'ı sorumlu tutuyor.

Kaynak, Presidential Palace Fotoğraf altı yazısı, Malala Maiwand, Celalabad kentinde işe giderken öldürüldü

Rahmetullah Nekzad, Gazne Gazeteciler Birliği başkanıydı. Geçen ay evinin yakınlarında öldürüldü.

Ondan bir kaç gün önce Enikass Televizyon ve Radyo çalışanı gazeteci Malala Maiwand, arabasına yapılan silahlı saldırıda öldürüldü.

Ülkede tanınan bir televizyon siması olan Yama Siawash da, Kabil'de arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldürüldü.

Aliyas Dayee, bombalı saldırıda, ülkenin ilk kadın yönetmenlerinden Saba Sahar ise silahlı saldırıdan kurtulmayı başardı.

Taliban ve Afgan hükümeti arasındaki görüşmeler bu hafta yeniden başlayacak. Ancak daha önceki görüşme süreci sırasında da ülkede şiddet olayları devam etmişti.