Somali'nin başkenti Mogadişu'da intihar saldırısı: 2 Türk vatandaşı öldü

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Arşiv: 2015'te gerçekleştirilen bir saldırıda yine Türk heyeti hedef alınmıştı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da cihatçı örgüt Eş Şebab tarafından düzenlenen intihar saldırısında 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'da yaptığı paylaşımda 3'ü Türk 14 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yaralıların Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'ne kaldırıldığını ifade eden Bakan Koca saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise saldırının Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen Türk şirketi çalışanlarını hedef aldığını belirtildi. Saldırı bakanlık tarafından kınandı.

Eş Şebab, Calamada isimli yayın organında yaptığı açıklamada saldırıyı üstlendi ve Türk yetkilileri hedef aldıklarını bildirdi.

Aynı yol projesi Eş Şebab tarafından 28 Aralık 2019'da hedef alınmış ve 76 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler arasında 2 Türk vatandaşı da bulunuyordu.