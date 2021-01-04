İran yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirmeye başladı: Nükleer anlaşmanın en ciddi ihlali

Tahran yönetiminin bu kararı, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın şu ana kadarki en ciddi ihlali anlamına geliyor.

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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.