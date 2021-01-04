Assange: ABD'nin WikiLeaks'in kurucusuyla ilgili iade talebi İngiliz mahkemesince reddedildi

Fotoğraf altı yazısı, Assange'ın kurduğu Wikileaks bir dizi büyük belge sızdırma operasyonunun ilkini gerçekleştirmiş ve bütün dünyanın ilgisini üzerine çekmişti

İngiltere'de bir mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın casusluk ve gizli bilgileri sızdırmak ile suçlandığı Amerika Birleşik Devletleri'ne iadesi talebini reddetti.

ABD, 2006 yılında WikiLeaks'i kuran Assange'ı binlerce gizli askeri belgeyi sızdırarak yasaları ihlal etmek ve birçok insanın hayatını tehlikeye atmakla suçluyor.

Assange'ı destekleyenler ise onun savaş suçlarını ve iktidarların hukuk ihlallerini açığa çıkardığını söylüyor.

Julian Assange yaklaşık 7 yıl boyunca, sığındığı Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşadıktan sonra 2019'da dışarı çıkmaya karar vermiş ve İngiliz polisi tarafından 2012'de kefalet koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

İsveç'in iade talebi

2012'de kefelatle serbest bırakan mahkeme, İsveç tarafından hakkındaki cinsel saldırı suçlamaları gerekçesiyle iadesi istenen Assange'ın iade edilip edilmeyeceğine ilişkin kararı görüşüyordu.

Assange mahkemenin iade kararı vermesi ve üst mahkemenin de kararı onaması ardından, buradan ABD'ye iadesinin hedeflendiğini söyleyerek Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmış ve siyasi iltica talep etmişti.

Ancak İngiliz polisinin Assange'ın ülkeyi terk etmesine izin verilmeyeceğini bildirmesi üzerine WikiLeaks'in kurucusu 7 yıl binada kaldı.