Covid-19: İngiltere'de üçüncü kez ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede artış gösteren koronavirüs vakalarını kontrol altına almak için bir kez daha ulusal düzeyde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildiğini duyurdu.

Başbakan Johnson, yeni koronavirüs varyantının bir önceki dalgaya göre yüzde 50 ile 70 arasında daha hızlı yayıldığını belirterek, bunun hastane kapasiteleri üzerinde baskı yarattığını kaydetti.

Hastanelerin üzerindeki yükü azaltmak için yeni önlemler almaya yöneldiklerini belirten Johnson, herkese "evde kalma" çağrısı yaptı.

Yeni önlemlere göre, temel ihtiyaçlar için alışverişe çıkmak, fiziksel egzersiz ve sağlık servislerine ulaşmak dışında sokağa çıkmak kısıtlanıyor. Evden sürdürülemeyen sektörlerde çalışanlar da kısıtlamalardan muaf tutulacak.

Tüm düzeylerdeki okullar da uzaktan eğitime geçecek.

'En büyük aşı kampanyası'

Başbakan Johnson, ülkede devam eden koronavirüs aşısı kampanyasının "tarihin en büyük aşı çalışması" olduğunu belirterek, bunun umut vadettiğini kaydetti.

Johnson, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin tamamından daha çok aşı yaptığını da ekledi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İngilizler yeni tedbirleri açıklayan Başbakan Johnson'ı izlemek için televizyonlarının başına geçti.

Ülkede ilk olarak 8 Aralık'ta Pfizer-BioNTech aşısı kullanıma sokuldu. Son olarak ülkede üretilen Oxford-AstraZeneca aşısı da riskli grupların kullanımı için hastanelere gönderildi. İlk aşı 82 yaşındaki Brian Pinker'a yapıldı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock bunu ülkenin koronavirüsle mücadelesinde çok önemli bir an olarak tanımladı.

Günlük vaka sayısı 50 binlerin üzerinde

İngiltere'de vaka sayısı son bir haftadır 50 binlerin üzerine çıktı. Son 24 saatte koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 58 bin 784 olarak belirlendi. Aynı sürede yaşamını yitirenlerin sayısı 407 oldu.

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hastaneye başvuran kişi sayısı, bahar aylarındaki birinci dalganın üzerine yükseldi.