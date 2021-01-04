Covid: Fransa'da bir haftada sadece 516 kişiye koronavirüs aşısı yapılabildi

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Fransa'da aşıdan önce her kişiden tek tek rıza alınması süreci yavaşlatıyor

Fransa'da koronavirüs salgınına karşı aşı kampanyasının başlatılması sonrası bir haftada sadece 516 kişiye aşı yapılabildi. Sert eleştirilerle karşılaşan hükümet, kampanyayı hızlandırma sözü verdi.

Ülkede bu hafta 50 yaş üzeri sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlanacağı açıklanırken, medyada kampanyanın çok yavaş başlamasının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u çileden çıkardığı yolunda haberler yer aldı.

Bir gazeteye göre Macron kampanyanın gidişatını "sallana sallana gezintiye çıkmaya" benzetti.

Macron yeni yıl konuşmasında da "Çok geçerli gerekçeler olmadıkça bu konuda yavaş davranılmasına izin vermeyeceğim" demişti.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Pfizer-BioNTech aşısının 27 Aralık'ta AB denetim kuruluşları tarafından onaylanmasından bu yana aşılamaya başladı.

Fakat Fransa'da birinci hafta sadece birkaç yüz kişi aşılanabilirken, 3 Ocak Pazar sabahı itibariyle Almanya'da 240 bin, İtalya'da 118 bin kişi aşılanmıştı bile.

İlk aşamada yaşlıların kaldığı bakım evlerinde aşılamanın başlamasına odaklanan Fransa'da gecikmelerin hem Pfizer aşısının aşırı düşük ısıda tutulması gereğinin nakil ve depolama bakımından yarattığı sıkıntılar hem de çok zaman gerektiren aşı olacak her kişiden tek tek rıza alınması uygulaması nedeniyle yaşandığı düşünülüyor.

Fransa aynı zamanda aşıya karşı kamuoyunun en çok kuşku beslediği ülkelerden biri ve son yoklamalar halkın sadece yüzde 40'ının koronavirüs aşısı olmaya istekli olduğunu gösteriyor.

Halbuki bu oran Çin'de yüzde 80, İngiltere'de yüzde 77, ABD'de yüzde 69.

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, Birleşik Krallık'ın dört bölgesinde Oxford aşısına bugün başlandı

Rıza gerekiyor

Fransız haber sitesi LCI'ya göre hükümet sözcüsü Gabriel Attal, yaşlı bakım evlerinin öncelenmesi konusunda bilimsel tavsiyeleri izlediklerini söyledi.

"Lojistik sebeplerle daha yavaş bir başlangıç gerekli. Bakım evlerinde kalan insanlara aşı olmak için başka bir yere gitmelerini söyleyemezsiniz ve ayrıca aşılama öncesi her bir kişiyle görüşme yapılması ve rızalarının alınması gereği için de gecikme yaşanıyor. Bunlar zaman alıyor" diye konuştu.

Fransa pandemiden en çok etkilenen Avrupa ülkeleri arasında.

Şu ana kadar Covid-19'dan 65 binin üzerinde insan yaşamını yitirdiği Fransa, can kaybı bakımından İtalya ve İngiltere'den sonra Avrupa'da üçüncü. Fransa hastanelerinde şu anda 25 bine yakın Covid hastası tedavi görüyor.

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal Attal, Ocak sonu için koydukları bir milyon kişinin aşılanması hedefine hala ulaşabileceklerini düşünüyor ve ellerinde iki milyon doz aşının hazır olduğunu söylüyor.

Sözcü Çarşamba günündan itibaren 94 merkezde birden 500 bin sağlık çalışanının aşılanmasına başlanacağını da açıkladı.

LCI haber sitesi Pazar günü sağlık çalışanlarının ve örgütlerinin, hükümete, aşılamanın yönetilmesi konusunda çok sert eleştiriler getirdiklerini yazdı.

Ocak sonuna kadar 1 milyon aşılama hedefine ulaşılabilmesi için Fransa'da günde tahminen 35 bin kişinin aşılanabilmesi gerekiyor.

Avrupa'da son durum ne?

Fransa aşılama kampanyasını diğer çoğu AB ülkesi gibi geçen Pazartesi günü başlatmıştı.

Aşılamaya 8 Ocak tarihinde başlayacağını açıklayan Hollanda ise en geriden geliyor.

İngiltere ise Brexit sonrası AB kurumlarının kararını beklemesi gerekmediğinden aşılamaya ilk başlayan ülke oldu ve 8 Aralık'tan bu yana 1 milyona yakın kişiye Pfizer aşısının birinci dozu vuruldu.

İngiltere bugünden itibaren daha ucuz ve nakil ve depolaması daha kolay Oxford-AstraZeneca aşısı da kullanılıyor.

AB şu ana kadar sadece Pfizer-BioNTech aşısını onayladı. Bu aşının kullanıma kadar -70 derecede saklanması gereği lojistik sorunlar yaratıyor.

Almanya hükümeti ABD'de üretilen Moderna aşısına da Çarşamba günü onay verilmesini bekliyor.

AB aşıların onaylanması konusunda İngiltere ve ABD'nin gerisinde kaldı.

ABD Pfizer aşısını 11 Aralık'ta onaylamış daha sonra Moderna'ya da izin vermişti.

27 AB üyesi ülkeye nüfuslarına göre dağıtmak üzere 300 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı ısmarlamıştı.

Henüz onaylanmamış olan Moderna ve Oxford aşıları için verdikleri siparişler de sayıldığında AB toplam 450 milyona ulaşan nüfusu için 860 milyon doz aşı almış olacak.