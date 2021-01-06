Jacob Blake: Siyah ABD vatandaşının vurulması olayında hiçbir polise ceza verilmedi

Kaynak, Ben Crump.com

ABD'nin Wisconsin eyaletinde siyah ABD vatandaşı Jacob Blake'i sırtından vurarak belden aşağısını felçli bırakan polise ceza verilmedi.

23 Ağustos'ta Kenosha'da yaşanan olayda Blake, içinde 3 çocuğunun da bulunduğu arabasına binerken beyaz polis memuru Rusten Sheskey'in açtığı 7 el ateşle vurulmuştu.

Kenosha Savcısı Michael Graveley, olayla ilgili olarak polis memuru Sheskey'e ceza verilmeyeceğini açıkladı. Savcı karara gerekçe olarak, olayda polis memurlarının meşru müdafaa için ateş açtıkları iddiasını çürütecek bir kanıt bulunamamasını gösterdi.

Savcı, kararlar ilgili olarak Blake'i de bilgilendirdiğini belirtti.

Blake'in avukatları tepki göstererek, kararın 'yalnızca Jacob Blake ve ailesi için değil, adalet isteyen toplum için de hayal kırıklığı olduğunu' belirtti.

Avukatları Blake'e 4 merminin isabet ettiğini ve en az bir merminin 29 yaşındaki Blake'in omuriliğinden geçtiğini açıklamıştı.

Neler yaşanmıştı?

Olayın gerçekleştiği noktaya yakın bir yerden çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videoda, Blake park edilmiş aracın etrafında yürürken üç polis memurunun ona silahlarını doğrulttuğu görülüyor.

Blake aracın kapısını açıp içeri eğilirken bir polis memuru onun gömleğinden tutup ateş açıyor. Videoda olay yerindeki tanıkların çığlıklarıyla beraber yedi el ateş edildiği duyuluyor.

Polis yetkilileri, görevli memurların "aile içi bir olaya" müdahale için orada olduğunu belirtti, ancak ateş açma noktasına nasıl gelindiği konusunda bilgi vermedi. Polisi kimin çağırdığı ve video kaydı başlamadan önce neler olduğu henüz bilinmiyor.

Kenosha polis sendikası olay sırasında Blake'in elinde bıçak olduğunu, onu vuran polisin birkaç kez kendisine bıçağı yere bırakmasını söylediğini açıklamış, ancak eyalet müfettişleri bıçağın arabanın içinde yerde olduğunu ve Blake'in bıçakla kimseyi tehdit edip etmediğinin bilinmediğini belirtmişti.

Olayı videoya çeken Raysen White da CNN'e yaptığı açıklamada, vurulmadan önce polis memurlarının Blake ile itiştiğini ve Blake'e yumruk attıklarını söylemişti.

Olayın ardından müdahil olan polis memurları idari izne ayrılmış, haklarında olayla ilgili resmi suçlama yöneltilmesi için başlatılan imza kampanyasına on binlerce imza toplanmıştı.

Olayın ardından ülke genelinde yeniden Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) protestoları başlamıştı.