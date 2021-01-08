Trump: Şiddet olaylarına karışanlar bedelini ödeyecekler
Trump: Şiddet olaylarına karışanlar bedelini ödeyecekler
ABD Başkanı Donald Trump, taraftarlarının Kongre binasını basmasının ardından yaşananları ilk kez "çirkin saldırı" olarak nitelendirdi. Trump, olaylara karışanların cezalandırılacağını söyledi.
Trump, Twitter'daki 12 saatlik paylaşım engelinin kalkmasının ardından videolu bir mesaj yayımladı.
"Şiddet eyleminde bulunanlar ülkemizi temsil etmiyor ve yaptıklarının bedelini ödeyecekler" diyen Trump, 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde Joe Biden'a devredeceğini de söyledi.
Videoda uzlaşı mesajı da veren Trump, sözlerini "Destekçilerimin hayal kırıklığına uğradığının farkındayım ama olağanüstü yolculuğumuz henüz başlıyor" diye bitirdi.
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