Covid aşısı: İran, ABD ya da İngiltere'de üretilen koronavirüs aşılarını almayacak
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İngiltere'de üretilen koronavirüs aşılarının ithalini yasakladı.
Ayetullah Ali Hamaney, İran Devlet Televizyonu'ndan naklen yayımlanan konuşmasında, yetkililere bu konuda talimat verdiğini açıkladı.
Hamaney, "Eğer Amerikalılar etkili bir aşı üretmiş olsalardı, virüs ülkelerinde kontrolden çıkmamış olurdu" dedi.
İran'ın dini lideri ABD'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesini ise "fiyasko" olarak nitelendirdi.
Hamaney, İran'ın hangi koronavirüs aşısını kullanacağını ise açıklamadı.
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Tahran yönetimi, Rusya ve Çin yapımı aşılara yönelebilir.
İran, kendi koronavirüs aşısını üretmeye çalışıyor.
Ancak üretim sürecinin ne zaman tamamlanacağı belirsiz.
55 binden fazla kişi hayatını kaybetti
Orta Doğu'da koronavirüs salgınından en kötü etkilenen ülke olan İran'da vaka sayısı 1 milyon 240 bini aştı.
İran'da, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 55 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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