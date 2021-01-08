Covid: İtalya'da bazı sağlık çalışanları 'artan' koronavirüs aşılarını akrabalarına yaptı, inceleme başlatıldı

Övgü Pınar

Roma

Kaynak, EPA

İtalya'da bir hastanede "artan" koronavirüs aşılarının sağlık çalışanları tarafından akrabalarına yapıldığı ortaya çıkınca inceleme başlatıldı.

Modena kentindeki Baggiovara Hastanesi'nde kurulan aşı merkezinde yaşanan olay, sosyal medyada görüntü paylaşılması üzerine ortaya çıktı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre hastanede geçen Salı günü açılan aşılardan bir kısmı fazla geldi.

Aşı flakonlarının açıldıktan sonra birkaç saat içinde etkisini yitirecek olması nedeniyle bazı hastane çalışanları çocuklarını ve akrabalarını çağırarak artan aşıları onlara yaptı.

Aşı merkezinde görevli bir kişi, kızlarına aşı yaptığını gösteren fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

İtalya'da 27 Aralık'ta başlayan koronavirüs aşı kampanyasının halen devam eden ilk aşamasında yalnızca sağlık personeli ile huzurevi sakinleri ve çalışanlarına aşı yapılıyor.

Aşılama işlemi, bu öncelikli kategorideki kişiler arasında randevu sistemiyle yürütülüyor.

Randevusuna gelmeyenlerin olması gibi gerekçelerle açılan aşıların eldekalması halinde ise sıranın, yine öncelikli kategoride yer alan ve ilerleyen günlerde randevusu olan kişilere geçmesi gerekiyor.

Halen kullanımda olan Pfizer-BioNTech aşılarının açıldıktan sonra 6 saat içinde tatbik edilmesi gerekiyor.

Modena'daki vakayla ilgili olarak inceleme başlatılırken yerel sağlık otoritesi AUSL, hastane görevlilerinin aşıların ziyan olmasını önlemek için akrabalarını çağırdıklarını, olayda "kötü niyet bulunmadığını" öne sürdü.

Yerel gazete Gazzetta di Modena da, Salı akşamı 11 doz aşının arttığını fark eden hastane çalışanlarının öncelikle ertesi günlerde randevusu olan sağlık personeliyle temasa geçtiğini yazdı. Habere göre artan 11 doz aşıdan 5'i yine sağlık çalışanlarına yapıldı. Elde kalan diğer 6 doz aşıyı da kullanabilmek için hastane görevlileri akrabalarını çağırdı.

Kaynak, EPA

'Ahlâka aykırı, sağlığa karşı işlenmiş bir suç'

Olayın ortaya çıkması üzerine jandarma güçleri hastanede incelemelerde bulundu.

Hükümetin pandemi krizinin yönetimi için atadığı özel komiser Domenico Arcuri, olaya karışan sağlık çalışanlarının aşı kampanyasındaki görevlerinden uzaklaştırılacağını açıkladı.

Arcuri, Modena'da yaşanan vakanın "ahlâka aykırı, sağlığa karşı işlenmiş bir suç" teşkil ettiğini söyledi.

İtalya'da Pfizer-BioNTech aşısıyla başlayan kampanyada 27 Aralık'tan bu yana toplam 413 bin 121 kişiye aşı yapıldı. Bunların 346 bin 92'si sağlık çalışanı.