Sinovac: Türkiye'nin de aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın yüzde 78 etkili olduğu açıklandı

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Sinovac: Türkiye'nin de aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın yüzde 78 etkili olduğu açıklandı

Brezilyalı biyotıp merkezi Butantan, yapılan ileri faz çalışmalarının Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısı CoronaVac'ın yüzde 78 etkili olduğunu ve hastalığın ağır geçmesini tamamen engellediğini ortaya koyduğunu açıkladı.

Sinovac'ın üretim ve araştırma ortağı olan Butantan, Brezilya'da aşının acil kullanım onayı alması için ayrıntılı sonuçların düzenleyici kurum Anvisa'ya gönderildiğini duyurdu.

CoronaVac aşısından satın alan ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Aşıların üç milyon dozdan oluşan ilk partisi 30 Aralık'ta Türkiye'ye ulaştı.

Aşıların en az 14 gün boyunca teste tabi tutulması ve uygun bulunması halinde de acil kullanım onayı verilerek aşılama programının başlatılması öngörülüyor.

Türkiye'nin yanı sıra Brezilya, Endonezya, Singapur, Şili ve Tayland da CoronaVac aşısından satın alan diğer ülkeler.

Butantan Direktörü Dimas Covas, CoronaVac ile ilgili tüm verilerin bilimsel bir yayın organında yayımlanacağını söyledi ancak bunun zamanına ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.

Dimas Covas, dün düzenlediği basın toplantısında, 13 bin gönüllünün katıldığı denemelerde 218 kişide Covid-19 olduğunu belirtti.

Covas, bu vakaların 160'dan biraz fazlasının kendilerine gerçek aşı değil, placebo verilen grupta görüldüğünü, kalanların ise aşının verildiği kişiler olduğunu ifade etti.