Covid: Londra Belediye Başkanı kentte salgının kontrolden çıktığını söyledi, acil önlemler alınıyor

Kaynak, Reuters

İngiltere'de Covid salgınının merkezine dönüşen başkent Londra'nın belediye başkanı Sadiq Khan, kentte salgının kontrolden çıktığını söyledi. Khan şehirde bir dizi olağanüstü hal önlemini yürürlüğe soktu.

Londra'da her 100 bin kişiden 1000'den fazlası koronavirüse yakalandı.

Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın ilan ettiği "Büyük Tehlike" kapsamındaki önlemlere, ciddi sonuçlar yaratabilecek olaylar ya da felaketler nedeniyle başvurulabiliyor. Londra'da bu gibi durumlardai, farklı kuruluşların eşgüdüm halinde çalışarak tehlikeye daha hızlı tepki verilebilmesini sağlayan düzenlemeler getiriyor.

Daha önce Grenfell binasında çıkan büyük yangın, Tower Bridge bölgesinde iki kişinin ölümüne çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan saldırı gibi durumlarda benzer "Büyük Tehlike" hali ilan edilmişti. Salgın nedeniyle geçen hafta Sussex ve Surrey belediyeleri de benzer önlemler ilan etti.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, şu anda başkentteki hastanelerde 7 binden fazla Covid-19 hastası bulunduğunu söyledi.

Khan bunun salgının birinci dalgasındaki vaka sayısının yüzde 35 üzerinde olduğunu kaydetti.

Kaynak, Reuters

Londra Ambulans Hizmetleri'nin normal bir günde 5 bin 500 çağrı aldığıını, şu anda çağrı sayısının 8 bine ulaştığını söyleyen Khan bir kriz noktasına gelindiğini vurguladı ve "Eğer bugün derhal önlem almazsak sağlık sistemimiz başa çıkamaz hale gelecek ve daha çok insan ölecek" dedi.

Artan ambulans hizmeti talebi nedeniyle hali hazırda 100 itfaiyeci ambulans sürücülüğüne geçirilmiş bulunuyor.

Belediye Başkanı Khan "Londralılar büyük fedakarlıklar yapmaya devam ediyor ve bugün ben onlara mutlaka gerekmiyorsa lütfen evde kalın diyorum. Evde kalarak kendinizi, ailenizi, diğer Londralıları ve sağlık sistemimizi koruyun" diye çağrı yaptı.

Khan ayrıca Başbakan Boris Johnson'a, başkentte çalışamayan, karantinaya giren vatandaşlar için daha fazla mali destek çağrısı yaptı ve aşılama verilerinin gün gün yayımlanmasını istedi.

Londra Belediye Başkanı'nın diğer talepleri, ibadet yerlerinin kapatılması ve ev dışındaki kalabalık tüm mekanlarda, market kuyrukları gibi yerlerde de sürekli maske takılması.

Kaynak, Moderna

İngiltere, Moderna aşısına oy verdi

Öte yandan, İngiltere İlaç Denetim Durumu, Amerikan Moderna şirketinin ürettiği koronavirüs aşısının da ülkede Covid-19 tedavisinde kullanılması onayladı. Ülkede daha önce de Pfizer-BioNTech ve Oxford-Astra Zeneca aşılarının kullanımına onay verilmişti.

Moderna, aşısının, Covid-19’a karşı yüzde 94 etkili olduğu açıklanmıştı.

İngiltere hükümeti Moderna aşısından 7 milyon doz sipariş etmişti. Buna ilaveten 10 milyon doz aşı siparişi daha verilmesi bekleniyor.

Moderna'nın aşılarının Mart ayından önce İngiltere'ye ulaşması zayıf bir olasılık. Bunun sebebi ise aşının şu anda sadece ABD’de üretilmesi.

Avrupa’daki üretim ve dağıtımın düzene girmesinin birkaç ay alabileceği bildiriliyor.

Aşı kampanyası hangi aşamada?

İngiltere’de daha önce onaylanan Pfizer-BioNTech aşısı Aralık ayı başlarında uygulanmaya başlandı ve şu ana kadar 1,5 milyon kişinin birinci doz aşılanması tamamlandı. Bu öncelikli ilk grubu oluşturan 80 yaş üzeri nüfusun sadece dörtte biri.

Oxford-Astra Zeneca aşısı ise ülkede 4 Ocak’ta devreye sokuldu. Daha ucuz ve nakil ve depolanması daha kolay olan bu aşıyla aşılama kampanyasının hız kazanması umuluyor.

Şu anda İngiltere’de hastanelere yatırılan Covid hastalarının sayısı geçen yılın Nisan ayındakini aştığından, aşının hızlandırılmasına büyük önem veriliyor.

Kaynak, AFP

'Pfizer aşısı mutasyona karşı da etkili'

Bu arada, ABD'de yürütülen bir araştırmaya göre, Pfizer-BioNTech tarafından üretilen Covid aşısı, koronavirüsün İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan mutant varyantlara karşı da etkili görünüyor.

Texas Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Pfizer tarafından yürütülen ve henüz başka uzmanların incelemesine sunulmamış olan ortak çalışma, aşının, koronavirüsün N501Y mutasyonundaki protein çıkıntılarını etkisiz hale getirmekte de etkili olduğuna işaret etti.

Güney Afrika'da ortaya çıkan E484K adlı varyantla ilgili denemeler de şu ana kadar benzer bir sonuç verdi.

Protein çıkıntılarında değişikliğe yol açan ve hastalığın daha hızlı yayılmasında rolü olduğu düşünülen bu mutasyonun, aşının insan vücudunda tetiklediği antikorlara yakalanmaması ihtimalinden kaygı duyuluyordu.

Fakat yapılan laboratuvar denemelerini ilk bakışta umut verici sonuçlar vermiş görünüyor.

Araştırma aşı olmuş kişilerden alınan kan örnekleri üzerinde yapıldı. Fakat gerek İngiltere gerekse Güney Afrika'da ortaya çıkan ve hızlı yayılan varyanttaki tüm mutasyonların aşıya tepkisine tek tek bakılabilmiş değil.

Çalışmayı yürüten uzmanlar şimdiye kadar 16 farklı mutasyonun aşıya karşı tepkilerini incelediklerini, her iki mutasyondaki farklı özellikleri incelemeyi sürdürdüklerini de ekliyorlar.

Benzer çalışmalar İngiltere ve diğer ülkelerde de sürdürülüyor.