Covid: Japonya'da koronavirüs vakaları son dönemde neden arttı?

Ilgın Yorulmaz

Tokyo

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Son aylarda koronavirüs vakalarının arttığı Japonya'da hükümet Nisan 2019'dan sonra ikinci kez nüfusun en yoğun olduğu dört eyalette olağanüstü hal ilan etti. Aynı gün başkent Tokyo'da koronavirüs vaka sayısı 2 bin 447'yle rekor düzeye çıktı.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, "bir ay içinde durumu düzelteceği" sözü verse de, sınırlı ve yaptırımı olmayan bu tür "yumuşak yasakların" ne kadar etkili olacağı meçhul.

7 Şubat'a dek uygulanacak olağanüstü hal kapsamında; restoran, barlar ve alışveriş merkezleri akşam saat 8'de kapatılacak. Akşam dışarı çıkmak yasak. İşyerleri ve ofislerde çalışan sayısı yüzde 70 azaltılacak ve dönüşümlü mesai sistemi uygulanacak. Etkinlikler iptal edilecek. Gece son tren saati öne çekilecek. Okullar ise açık kalacak. Yurtdışından ülkeler girişler ise Japonya vatandaşı veya oturma izni olanlar dışındakilere kapalı.

Bu kısıtlamaların ekonomiye vereceği zarar herkesi düşündürüyor. Japon kanunlarına göre olağanüstü hal yasaklarını delmenin bir yaptırımı yok. Ancak hükümet Şubat ayında kanunu değiştirmeye ve işyerlerini cezalandırmaya hazırlanıyor.

Japonya nasıl bu noktaya geldi?

Geçen yıl Mart'taki ilk koronavirüs dalgasını bertaraf edip salgınla mücadelede dünyada örnek gösterilen ender yerlerden Japonya'da hükümet Mayıs ayında birinci olağanüstü halden çıkar çıkmaz "Git Seyahat Et!" ve "Git Yemek Ye!" adlı iki programla halkı tüketime teşvik etti.

Uzmanlar, yaz aylarında büyük ilgi çeken bu kampanyaların sonbahar sonuna dek uzatılmasının bedelinin vaka sayısında artış olacağını defalarca uyarmasına karşın hükümet geri adım atmadı. Nihayet üç hafta önce bu kampanyalar sonlansa da bu defa da yeni yılla beraber tapınaklara akın eden insanlar vaka sayılarını yukarıya çekti.

125 milyon nüfuslu Japonya'daki günlük vaka sayısı 6 bin ile diğer ülkelere oranla düşük olsa da sağlık sistemindeki tıkanıklık korkutuyor. 900 bin civarında yatak sayısı bulunan Japonya'da bunların çok azı COVID-19 hastalarına bakabilecek şekilde hazırlanmış. Özel hastanelerin büyük çoğunluğunun COVID-19 hastalarını kabul etmemesi ve hastalara bakacak eğitimli personelin azlığı da bir diğer sorun.

Kaynak, AFP

Olimpiyatların akıbeti

Başkent Tokyo'da geçen yıl yapılması gereken 2020 Olimpiyatları bu yıla ertelendi. Ancak tarih henüz belli değil. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) bu hafta ilan edilen ikinci olağanüstü hale karşın Japon makanlara olan güvenlerinin tam olduğunu açıkladı.

Ancak aynı günlerde BBC'ye konuşan IOC üyesi Dick Pound, oyunların bu yaz yapılacağının garantisi olmadığını söyledi. Olimpiyatlar planlandığı gibi yapılırsa katılan atletlere aşı yaptırmaları tavsiye ediliyor. Ancak, aşı olmamak atletlerin katılımına engel değil.

Japonya'da aşı neden gecikti?

Japonya'da vaka sayısı artmaya devam ederken BioNTech ve Pfizer'ın ortaklaşa geliştirdiği aşıdan 120 milyon doz satın alan ülkede henüz tek bir kişi bile aşılanmış değil.

Bu açıdan ABD ve İngiltere'nin oldukça gerisinde kalan Japonya'da uzmanlar bu iki ülkenin çok altında vaka sayısına sahip olan Japonya'nın aşıda acele etmesine gerek olmadığını savunuyorlar. Aşının onayını verecek merciler de, olası yan etkilerini tam olarak incelemek istiyorlar.

Japonya'da aşılamanın Şubat sonunda başlaması bekleniyor.