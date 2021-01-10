Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: "Türkiye eski Türkiye değil"

Stelyo Berberakis

Atina

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kathimerini gazetesinde yayınlanan özel mülakatında Türk ve Yunan diyaloğunun yeniden başlatılmasından yana olduğunu söyledi.

"Bugün Türkiye'nin AB yolunda adımlar attığı 2000 yılındaki haline ve Türk-Yunan diyaloğunun kesildiği 2016 yılındaki haline benzemediğini" belirten Dendias, Türkiye'nin son yıllarda 'yayılmacı, yeni Osmanlıcı ve tehditkar' bir siyaset izlediğini öne sürdü.

Yunanistan'ın Mısır, İsrail, Ürdün, Kıbrıs, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile kurduğu işbirliğine Türkiye'nin de katılmasını arzu ettiklerini söyleyen Dendias, "Ancak Türkiye bu davranışlarından vazgeçmeli ve her bir ülkenin kabul ettiği gibi anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümünü öngören uluslararası hukuk kurallarına saygılı olmalı" dedi.

Denidas, "100 yıl önce Batı'da hasta adam olarak tanımlanan Türkiye'nin şimdi bölgenin büyük değişimcisi olarak Osmanlı İmparatorluğu rolünü oynamaya çalışması, görüştüğüm bütün ülkelerin gündeminde bulunuyor" dedi.

Arnavutluk ile yapılan anlaşma

Türkiye ve Yunanistan istikşafi görüşmelerin 2016'da kesildiği yerden devam etmesinden yana olduğunu belirten Dendias, "İstikşafi görüşmelerin gündemi bellidir ve bu değiştirilemez. 20 yıldan bu yana sürdürülen görüşmelerin 61. toplantısı yapılacak. Görüşmelerin tek taraflı olarak genişletilmesine karar vermek, görüşmeleri torpillemek anlamına gelir. Ankara'nın ne denli samimi olduğunu göreceğiz. Biz, görüşmelere samimi ve yapıcı bir niyetle masaya oturmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Yunanistan'ın İtalya ve Mısır arasındaki deniz yetki alanlarının belirlenmesini öngören anlaşmalarına atıfta bulunan Dendias, Yunanistan'ın Arnavutluk ile deniz yetki alanlarının belirlenmesi için Uluslararası Lahey Adalet Divanına gidilmesinde anlaşma sağlandığını ve bu amaçla Arnavutluk'ta yapılacak nisan ayındaki seçimlerden sonra tarafların ortak bir tahkimname hazırlamaya karar verdiklerini açıkladı.

Dendias, benzeri anlaşmaların Türkiye ile de yapılmasını önerdiğinden söz etti.

Yunanistan, Türkiye ile istikşafi görüşmelerde iki ülke arasındaki kıtasahanlıklarının belirlenmesinden başka hiçbir konuyu görüşmeye niyeti olmadığını sık sık açıklıyor.

Bakan Dendias aynı mülakatında, Yunanistan'ın 2021 yılında ABD ile savunma işbirliğini genişletmeyi amaçladığını ve ABD'nin özellikle Doğu Akdeniz'deki varlığını artırmasındaki öneminden söz etti.

Batıda 12 mile çıkarılıyor

Yunanistan'ın Batı yakasındaki kara sularını 6 milden 12 mile uzatmasını öngören yasanın önümüzdeki hafta içinde Yunan parlamentosunda onaylanacağını da açıklayan Dendias, "Yunanistan, bu yasa ile 1947'den bu yana ilk kez genişlemiştir. Yunanistan, Uluslararası Deniz Hukuku sözleşmesiden kaynaklanan kara sularını 12 mile uzatma hakkını, geri kalan deniz bölgelerinde de uygulayabilir. Ancak bu hakkını gerek görüldüğünde ve ne zaman uygulayacağına siyasi iradeler karar verir" görüşünü savundu.

'Maraş sahilinin yasa dışı açılması'

Dendias, Kıbrıs sorunu ile ilgili bir soruya ise, "Yunanistan'ın BM'nin Kıbrıs konusunda gayrıresmi düzeyde 5'li bir toplantı yapılmasını öngören olası bir önerisine sıcak bakılacağını" söyledi.