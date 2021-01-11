Covid-19 ölümleriyle geçen bir yıl
Çin medyasının Vuhan kentinde, "gizemli bir solunum yolu hastalığı" şüphesiyle tespit edilen koronavirüsün ilk kez bir kişinin ölümüne neden olduğunu duyurmasının üzerinden tam bir yıl geçti.
11 Ocak 2020'den virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 2 milyona yakın kişi hayatını kaybetti.
Dünya çapında koronavirüse yakalananların sayısı ise 90 milyonu aştı.
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, koronavirüs Türkiye'de 2 milyondan fazla kişide görüldü ve 23 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu,
Sonbaharda dünya genelinde gözlenmeye başlanan "ikinci dalga" sonrası virüsün ilk olarak İngiltere'de mutasyon geçirmesi endişe yarattı.
Herkesin umudu mümkün olan en kısa sürede, mümkün olan en fazla sayıda kişinin aşılanması.
Geçen bir yılda en fazla tekrarlanan cümlelerden biri ise "Koronavirüs sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak".
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