İsrail Suriye'nin Deyrezzor bölgesini bombaladı

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İsrail, Suriye topraklarının içinde, İran destekli milislerin yer aldığı bölgelerde bir haftada ikinci hava bombardımanını gerçekleştirdi. Deyrezzor ve Ebu Kemal'de gece saatlerindeki bombardımanda silah depoları ve askeri noktalar hedef alındı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre Suriye-Irak sınırındaki Deyrezzor bölgesinde geniş bir alana düzenlenen bombardımanda, operasyonlarda beş Suriyeli asker ve Suriye ordusuyla birlikte savaşa 11 milis hayatını kaybetti.

Bu milislerin İran'ın Devrim Muhafızları, Lübnan Hizbullah'ı ve İran destekli Afgan savaşçılardan oluştuğu tahmin ediliyor.

Suriye devlet haber ajansı SANA da, bombardımanın yerel saatle gece 1.10'da gerçekleştiğini duyurdu.

Daha önce İsrail sınırına yakın alanları hedef alan İsrail ordusu, bu kez Suriye-Irak sınırında "İran destekli milislerin konuşlandığı bölgeler olduğunu" belirttiği bölgeleri bombalamış oldu.

7 Ocak'ta Başken Şam'ın güneyini hedef alan bombardımanda 7 İran destekli savaşçı hayatını kaybetmişti.