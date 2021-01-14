Kuzey Işıkları, İskoçya'da gökyüzünü yeşil, mor ve mavinin tonlarına boyadı

Kutup ya da Kuzey Işıkları olarak da bilinen "Aurora Borealis", ülkenin kuzeyinde gökyüzünü yeşil, mor ve mavinin tonlarına boyadı. Kuzey Işıkları, atmosferin üst katmanlarındaki atomların solar rüzgarların taşıdığı yüklü parçacılarla çarpışması sonucu ufuk çizgisi boyunca oluşuyor.