Kuzey Işıkları, İskoçya'da gökyüzünü yeşil, mor ve mavinin tonlarına boyadı

Aurora, Munlochy

Kaynak, Crabman/BBC Weather Watchers

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Munlochy yerleşimde kameralara yansıyan kuzey ışıkları.

Bu büyüleyici kareler İskoçya'nın kuzeydoğusundan.

Kutup ya da Kuzey Işıkları olarak da bilinen "Aurora Borealis", ülkenin kuzeyinde gökyüzünü yeşil, mor ve mavinin tonlarına boyadı. Kuzey Işıkları, atmosferin üst katmanlarındaki atomların solar rüzgarların taşıdığı yüklü parçacılarla çarpışması sonucu ufuk çizgisi boyunca oluşuyor.

İskoçya'daki BBC Weather takipçileri tarafından çekilen birbirinden muhteşem fotoğraflar şöyle:

Kaynak, Simmer Dim/BBC Weather Watchers

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Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece Shetland adasında bu güzel görüntüleri yakalamak için iyi imkanlar tanıdı.

Kaynak, Hopemanjaggie/BBC Weather Watchers

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Hopeman'dan inanılmaz bir kuzey ışıkları manzarası.

Kaynak, The Cutter/BBC Weather Watchers

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Nairn'de çekilen rengarenk bir gökyüzü.

Kaynak, Cloudcatcher/BBC Weather Watchers

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Glenelg'te kuzey ışıkları böyle görüntülendi.

Kaynak, Andy Walker/BBC Weather Watchers

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Bu çarpıcı fotoğraf, Durness'te Andy Walker tarafından çekildi.

Kaynak, Astronut/BBC Weather Watchers

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Moray ve Elgin'deki açık gök yüzü, ışıkları görebilmek adına iyi bir olanak sağladı.

Kaynak, Freck Fraser/BBC Weather Watchers

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Freck Fraser'ın Belladrum'dan karlı bir kuzey ışığı görüntüsü.

Kaynak, Stu the plasterer/BBC Weather Watchers

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Portmahomack'ten auroranın yeşil parıltısı.

Kaynak, Simmer Dim/BBC Weather Watchers

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İskoçya'daki Brae kasabasından başka bir kuzey ışıkları fotoğrafı.

Kaynak, Matt2901/BBC Weather Watchers

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Uig'de çekilen göz kamaştırıcı kuzey ışıkları.

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