İş yerinde 'Hayır' deme sanatı: 4 maddede yapmak istemediğiniz bir şeyi reddetme yöntemi

Bruce Tulgan işte böyle açıklıyor sürekli "Evet" demenin yaratacağı durumu. Tulgan, Rainmaker Thinking adlı Amerikan şirketinin kurucusu. "İş yerinde Kendinizi Vazgeçilmez Kılmanın Sanatı" (The Art of Making Yourself Indispensable at Work) adlı kitabın yazarı da olan Tulgan'ın kurduğu şirket yöneticilere profesyonel eğitim veriyor.