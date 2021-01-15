Covid: İngiltere, 'yeni türlerin yarattığı risk nedeniyle' ülkeye girişlerde negatif test zorunluluğu getiriyor

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İngiltere, Pazartesi gününden itibaren bazı ülkelerden gelen yolcuların karantinadan muaf tutulduğu seyahat koridoru uygulamasına son vereceğini açıkladı ve seyahatten 72 saat önce negatif Covid-19 testi zorunluluğu getirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün düzenlediği basın toplantısında, bu yeni uygulamaların en erken 15 Şubat'a kadar yürürlükte olacağını söyledi.

Yeni uygulamalar kapsamında, İngiltere'ye ülke dışından gelen herkesin 10 gün boyunca kendini karantinaya alması gerekiyor. Dileyenler, karantinalarının beşinci gününde ücret karşılığı test yaptırarak, sonucunun negatif çıkması halinde karantinalarını da sonlandırabiliyor.

Ayrıca, seyahatten en geç 72 saat içinde negatif koronavirüs test sonucunun seyahat öncesinde ibraz edilmesi de zorunlu hale getirildi.

Johnson, kararın 'yeni Covid türlerin yarattığı tehlikeye karşı koruma amaçlı' olduğunu ifade etti.

Johnson, "Nüfusu korumak için her gün yeni adımlar attığımız bu dönemde böylesine ek önlemler almak hayati önem taşıyor" dedi.

Johnson açıklamasında, sınırlarda güvenliği artırıcı önlemler alınacağını da sözlerine ekledi.

İngiltere, Brezilya'da tespit edilen yeni tür Covid nedeniyle Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere Güney Amerika ülkeleri ile Portekiz'den de uçuşları durdurmuştu.

İngiltere ve İrlanda vatandaşları ile oturum sahibi yabancıların seyahat edebileceği, ancak İngiltere'ye varınca 10 günlük karantinaya girmeleri gerektiği belirtildi.

İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantları nedeniyle birçok ülke de bu ülkelere karşı seyahat yasağı başlatmıştı.

İngiltere'de son 24 saatte 55 bin 761 koronavirüs vakası tespit edildi

1.248 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybederken toplam can kaybı ise 87 bin 295 olarak duyuruldu.