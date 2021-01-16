Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi liderliğine Armin Laschet seçildi

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Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) liderliğine, genel başkan yardımcısı Armin Laschet seçildi.

Laschet, Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Kuzey Ren-Vestfalya'nın da başbakanı.

Salgın nedeniyle dijital ortamda düzenlenen kongrede Laschet, ikinci turda aldığı 521 oyla rakibi Friedrich Merz'i geride bıraktı ve CDU'nun yeni lideri seçildi.

Oylamada 1001 parti delegesinden 992'si oy kullandı.

16 yıldır ülkeyi yöneten Merkel'in başbakanlığı Eylül ayında yapılacak federal seçimlerle son bulacak. 2018 yılında, aktif siyaseti 2021'de başbakanlık dönemi sona erince bırakacağını açıklamasının ardından Merkel, parti liderliğini de bırakmıştı.

Merkel'in partisi CDU'nun liderliğini bırakacağını açıklamasının 2018 Aralık'ında yapılan kongrede partinin genel başkanlığına Genel Sekreter Annegret Kramp-Karrenbauer seçilmişti. Kramp-Karrenbauer geçen yıl Şubat ayında ise bu görevden istifa etmişti.

Laschet görevi, Kramp-Karrenbauer'den devralacak.

59 yaşındaki Laschet'in Merkel'den sonra başbakan seçilmesi ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Laschet kimdir?

Katolik bir ailenin çocuğu olarak 1961'de dünyaya gelen Laschet, hukuk okuduktan sonra bir süre gazeteci olarak çalıştı.

Siyasi hayatı 1989'da, memleketi Aachen'de kent konseyine katılmasıyla başladı.

1994'te milletvekili seçilerek parlamentoya girdi ve 1999'da Avrupa Parlamentosu'nda milletvekili oldu.

Laschet, 2005-2010 yıllarında Türkiyeli göçmen nüfusun da çok yoğun yaşadığı Kuzey Ren-Vestfalya'da Aile, Kadın ve Uyum Bakanlığını üstlendi.

2017'de Kuzey Ren-Vestfalya'nın başbakanı olan Laschet ılımlı siyasi dili ve pragmatist politikalarıyla tanınıyor.