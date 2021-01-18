Çin'de son 40 yılın en zayıf büyümesi: Yüzde 2,3

Çin ekonomisinin geçen yıl yüzde 2,3 büyüdüğü açıklandı. Bu, son 40 yılda ülkenin kaydettiği en düşük büyüme oranı olsa da ülkenin büyüme performansı birçok analistin beklentilerinin üzerinde çıktı. Açıklanan veriler, Çin'in 2020'de koronavirüs salgınına rağmen büyüyen tek büyük ekonomi olduğuna işaret ediyor.