Muhalif Rus siyasetçi Aleksey Navalni Rusya'ya dönüşünce gözaltına alındı
Muhalif Rus siyasetçi Aleksey Navalni, zehirlendikten sonra tedavi için gittiği Almanya'dan Rusya'ya dönüşünde gözaltına alındı.
Mahkemeye çıkartılan Navalni, tedavisi için gittiği Almanya'da, Rusya polisine bilgi vermeyerek şartlı tahliye koşullarını ihlal etmekle suçlanıyor.
44 yaşındaki Aleksey Navalni, geçen yıl Ağustos ayında Sibirya'daki bir iç hat uçuşu sırasında uçakta baygınlık geçirmişti.
Aleksey Navalni'nin Noviçok adlı maddeyle zehirlendiği ortaya çıkmıştı.
Kremlin, Navalni'nin, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle zehirlendiği iddialarını reddediyor.
Almanya'daki tedavisinin ardından Rusya'ya dönen Navalni, zimmetine para geçirmekten hüküm giymiş ve ertelenmiş hapis cezası almıştı.
Navalni ise hakkında siyasi nedenlerle soruşturma açıldığını savunuyor.
İngiltere Navalni'nin tutuklanması nedeniyle derin kaygı duyduğunu duyurdu ve Kremlin'e, "Navalni'yi cezalandırmak yerine onu kimlerin zehirlediğini bulma" çağrısı yaptı.