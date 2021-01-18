ABD'de Kongre binasındaki güvenlik alarmı kaldırıldı

Polis, alarmın görgü tanıklarının yakınlardan duman yükseldiğini söylemesi üzerine, ihtiyatlı davranıldığı için verildiğini söyledi. Söz konusu yangının birkaç sokak ötede görüldüğü bildirildi.

Biden'ın yemin töreni için yapılan provaya ara verildi.

Görgü tanıkları, daha önce binanın yakınlarından duman yükseldiğini belirtmişti. Ancak itfaiye görevlileri, yakındaki bir yangına müdahale edildiğini ve alevlerin söndürüldüğünü açıkladı.