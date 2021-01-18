ABD'de Kongre binasındaki güvenlik alarmı kaldırıldı
ABD'de, başkent Washington'daki Kongre binasında, Joe Biden'ın yemin töreninin iki gün öncesinde verilen güvenlik alarmı kaldırıldı.
Polis, alarmın görgü tanıklarının yakınlardan duman yükseldiğini söylemesi üzerine, ihtiyatlı davranıldığı için verildiğini söyledi. Söz konusu yangının birkaç sokak ötede görüldüğü bildirildi.
Biden'ın yemin töreni için yapılan provaya ara verildi.
Görgü tanıkları, daha önce binanın yakınlarından duman yükseldiğini belirtmişti. Ancak itfaiye görevlileri, yakındaki bir yangına müdahale edildiğini ve alevlerin söndürüldüğünü açıkladı.
Trump taraftarlarından oluşan bir grup, 6 Ocak'ta binaya saldırmış ve beş kişi hayatını kaybetmişti.
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50 eyaletin tümü ve başkent Washington Biden'ın yemin töreni öncesindeki olası şiddet olaylarına karşı alarma geçmiş durumda.
Başkentte sıkı güvenlik önlemleri alınırken, binlerce Ulusal Muhafız konuşlandırıldı.
FBI, Trump taraftarlarının eyalet başkentlerinde silahlı yürüyüş yapabileceği uyarısında bulunmuştu.