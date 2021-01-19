ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin bilgisayarını çaldığı iddia edilen kişi gözaltında: 'Rus istihbaratına satacaktı'

Beş kişinin ölümüyle sonuçlanan baskına katılanların onlarcası polis tarafından teşhis edilerek gözaltına alındı.

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Yemin töreni için sıkı güvenlik önlemleri

Normal olarak yemin törenini izleyecek on binlerce kişinin toplandığı alan, istihbarat örgütlerinin talebi üzerine bu kez halka kapatıldı.