Guatemala'da binlerce göçmen ABD'ye gitmeye çalışıyor
Guatemala'da binlerce göçmen ABD'ye gitmeye çalışıyor
Orta Amerika'da binlerce göçmen, yeni bir hayat ümidiyle ABD'ye gitmek için yola çıktı.
Honduras'tan gelen göçmenleri engellemeye çalışan Guatemalalı güvenlik güçleri yetersiz kaldı.
Yoksulluk nedeniyle ülkelerini terk ettiklerini söyleyen göçmenler, Guatemala'dan sonra Meksika'yı da bir uçtan diğerine yürüyerek ABD sınırına ulaşmayı hedefliyor.
Göçmenler, ABD'nin Donald Trump döneminde uyguladığı göçmen karşıtı sert politikaların, yarın yemin ederek görevi devralacak Joe Biden'la değişmesini umuyor.